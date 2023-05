Vea aquí completo el discurso pronunciado por el presidente Gustavo Petro este 1 de mayo

El presidente Gustavo Petro ofreció su segundo discurso desde el balcón de la Casa de Nariño y convocó a los colombianos este lunes primero de mayo a respaldar sus reformas en las calles del país y anticipó la posibilidad de una "revolución" si el Congreso las rechaza.

Vea aquí el discurso completo del presidente Petro:

En el poder desde agosto, el mandatario afronta su peor crisis política ante los tropiezos en el Congreso para implementar los cambios profundos que prometió en campaña: reducir la participación privada en el sistema de salud, redistribuir las tierras improductivas, reformar el sistema de pensiones y justicia, entre otros.

"El intento de coartar las reformas puede llevar a la revolución. Lo que se necesita es que el pueblo esté movilizado, como lo estuvo con (el prócer independentista Simón) Bolívar", expresó Gustavo Petro ante cientos de seguidores que se concentraron frente a la sede de gobierno en Bogotá con ocasión del Día del Trabajo.

El primer presidente de izquierda en la historia del país volvió a pedir a campesinos, jóvenes y poblaciones pobres salir a las calles para presionar al Congreso a dar luz verde a sus reformas.

"No nos dejen solos en estos palacios enormes y fríos. No nos dejen solos ante la jauría de privilegiados. Este es el momento de los cambios y no hay que retroceder (...) los invito a estar en la primera línea de la lucha por las transformaciones", aseveró.

Hace una semana, Gustavo Petro dio por terminada la coalición de gobierno y reemplazó a siete ministros por antiguos colaboradores políticos.

El presidente explicó el nuevo "gobierno de emergencia" como reacción a un "Congreso que no fue capaz de aprobar unos simples artículos muy pacíficos" sobre la repartición equitativa de la tierra, un tema neurálgico del prolongado conflicto armado en uno de los países más desiguales de América.

En su discurso, Gustavo Petro retomó esa y otras de sus iniciativas, al tiempo que evocó las masivas protestas que enfrentó el gobierno de Iván Duque (2018-2022).

"Gracias a esa lucha yo estoy aquí (...), ese estallido social de la juventud popular puso en el centro del país la necesidad de cambio", expresó el gobernante en un discurso que duró algo más de una hora.

Hacia el final de su intervención, el mandatario abrió una puerta al consenso: "Podemos ceder si estamos equivocados (...) No estamos alejados del diálogo".