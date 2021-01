Vea la entrevista completa a Iván Duque desde Bahía Solano

En la primera parte de este especial, el director de Noticias Caracol acompañó a Iván Duque a Bahía Solano, en el Pacífico chocoano.

Después de revisar la situación de orden público en esta región del país, hubo tiempo para intercambiar con los niños y con los dirigentes locales.

La idea, según sus asesores, es que en estas visitas siempre haya contacto directo con las comunidades.

Duque afirma que en “los primeros casi dos años de gobierno, hicimos más de 45 talleres. Después obviamente nos encontramos con la realidad de la pandemia, paramos durante un buen número de semanas, pero retomamos después con los talleres de reactivación, y en este momento estamos llegando a casi 20 talleres de reactivación y se han hecho en el territorio más de 80 consejos de seguridad y eso es para llevar el gobierno a los territorios y que no se quede en los escritorios en la ciudad de Bogotá. ¿Eso qué permite? Que el equipo de gobierno llegue, trabaje con las comunidades, vea las necesidades, haga compromisos y se haga el seguimiento para que los proyectos se materialicen”.

Durante el programa Prevención y Acción que hace casi a diario a las seis de la tarde habló de la vacuna contra el COVID.

¿Cuándo arranca la vacunación en Colombia?

Publicidad

¿Hoy qué tenemos garantizado? Hoy ya tenemos acuerdos, contratos, convenios para que 29 millones de colombianos tengan su vacuna. ¿Qué nos hace falta? Seis millones de colombianos más, estamos finalizando algunos de estos acuerdos en los próximos días, pero ya hoy tenemos el plan, tenemos garantizados los 29 millones de colombianos y hemos dicho mes de febrero, el mes en que empieza la vacunación masiva en Colombia.

Usted habla de acuerdos, convenios y contratos, presidente. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Cuáles están firmados y cuáles acordados?

Primero, esto tiene una secuencia. Hoy nosotros tenemos ya desarrollos, compromisos claros, es decir, ya hay vínculos contractuales, obligatorios. Contratos tenemos en este momento para 29 millones de colombianos con sus dosis. ¿De dónde salen? Por un lado, Covax, la estrategia mundial, ahí tenemos en este momento 20 millones de dosis ya adquiridas para 10 millones de colombianos. Tenemos con Pfizer, 10 millones de dosis para 5 millones de colombianos, son dos dosis. Tenemos con AstraZeneca, 10 millones de dosis para 5 millones de colombianos. Y tenemos con Janssen 9 millones de dosis, 9 millones de colombianos porque es una sola dosis, eso suma 29 millones. ¿Cuál es la meta del plan? Llegar a 35 millones de colombianos vacunados. Ya el tener 35 millones de colombianos, que es el 70% de nuestra población para ser vacunado a lo largo de este año 2021 y que eso nos permita tener inmunidad colectiva.

¿Por qué las farmacéuticas exigen tanta confidencialidad presidente, cuando es un tema de salud pública?

Es la realidad en el mundo. Es que yo le voy a decir lo siguiente, enfrentar esta pandemia le deja a uno muchísimas lecciones. Y hoy el mundo está enfrentando la necesidad de adquirir las vacunas. Es que son 5 mil millones de personas que se espera sean vacunadas en el mundo en los próximos 18, 24 meses. Cuando uno ve esa realidad, ¿quiénes son los que están vendiendo? O usted está en la estrategia Covax, que también tiene la limitante frente al número de dosis y vacunas, nosotros ya estuvimos ahí, y los otros son los acuerdos bilaterales. Y las farmacéuticas son las que hoy, porque están vendiendo en todo el mundo, las que exigen esas cláusulas de confidencialidad. ¿Qué pasa si usted rompe la cláusula de confidencialidad? Se cae el contrato y no puede recibir la vacuna. Esto no es un tema solamente de Colombia, es la controversia que se está dando en muchos países de América Latina y muchos países de Europa.

Las farmacéuticas no están obligadas a venderles a los países, entonces si usted rompe el acuerdo, ellos dicen perfecto, no se vende la vacuna y entonces inmediatamente se pierde.

Publicidad

Eso va a generar que nunca se sepa cuánto costaron esas vacunas. ¿Dónde queda la transparencia en la contratación pública?

Yo creo que hay dos cosas que son muy importantes y es que para que se suscriban los contratos en Colombia, el Ministerio de Hacienda hace un acta que queda registrada en el giro que le hace la entidad correspondiente, y usted puede ver a través de los documentos, que son públicos, emitidos por el Ministerio de Hacienda, cuánta plata se ha girado a la gestión de riesgo para la adquisición de las vacunas.

¿Cuánto va a destinar Colombia para vacunas?

En este momento tenemos alrededor de 1,5 billones de pesos que han sido destinados para la adquisición de esa vacunación para 29 millones de colombianos, 49 millones de dosis.

Presidente, ¿esa misma confidencialidad no es terreno fértil para que esas mismas farmacéuticas especulen con los precios?

En este momento ¿quiénes son los que ponen las condiciones de venta? Las farmacéuticas por una sencilla razón.

Publicidad

Pero muy triste porque hay un tema de transparencia.

Yo le digo una cosa: supongamos o asumamos que uno no está de acuerdo con eso. Lo cierto es que hoy todos los países, todos los que han suscrito los acuerdos para la compra, han firmado el acuerdo de confidencialidad. Ahora, eso, como se lo digo, no es un problema de transparencia, al final, porque la información, si la quiere conocer un organismo de control en Colombia, nosotros la entregamos siempre y cuando se proteja también esa confidencialidad.

Tenemos un plan diseñado, tenemos cadenas logísticas, tenemos cadenas de refrigeración y yo lo que invito a todos los colombianos es que aquí no dejemos que lleguen ni la politiquería, ni la demagogia, ni la desinformación.

No sé si es politiquería. También es legítimo preguntar y que haya transparencia porque, le repito, incluso, el tema es que estas farmacéuticas parecieran estar jugando con la desesperación y la necesidad de los países, en este caso, Colombia.

Yo se lo voy a poner de este tamaño, Juan Roberto. Era casi imposible en el mundo ver una vacuna contra el COVID-19 antes de un año, era casi imposible. Las farmacéuticas las han desarrollado. Ellos les están vendiendo a Covax y ellos les están vendiendo también a los países en acuerdos bilaterales. Quien los vende es el que pone las cláusulas.

Claro que a mucha gente le genera incomodidad, pero lo más importante es que los que tienen que escrutar eso en los organismos de control, tienen esa información siempre y cuando también asuman el respeto a la confidencialidad.

Publicidad

Qué dice el presidente del aislamiento.

La pandemia no se ha ido y yo prefiero que la conciencia ciudadana se prepare para que entendamos que en el año 2021 vamos a tener que seguir conviviendo con el COVID, pero con unos elementos que traen luces de optimismos, la vacunación, por ejemplo, que se está dando en el mundo. Entonces tenemos que ser conscientes de que la vacunación es un triunfo de la ciencia, desarrollarla en menos de un año y de qué depende que no tengamos esta situación (cuarentenas), del compromiso de todos. Un alcalde, un gobernador, el presidente, podemos tomar todas las decisiones que queramos, pero si las personas se empiezan a aglomerar en las casas, empiezan a relajarse en el uso del tapabocas, eso siempre nos va a traer una factura y nosotros lo dijimos empezando el mes de diciembre en Prevención y Acción, que a raíz del día de las velitas, si las familias se aglomeraban dentro de los hogares y no seguían los protocolos vendría eventualmente un aumento de casos y lo vimos. Pero también hay que decirlo, no todo el país se comportó igual.

¿No es un poco desgastante siempre achacarle la responsabilidad de lo que venga a la indisciplina de la gente?

Vamos por partes. Si hay algo que ha caracterizado la forma en la que hemos conducido desde el Gobierno nacional esta pandemia no es achacándole responsabilidades a nadie. Yo no me la he pasado aquí como presidente diciendo ‘esto es culpa del uno, esto es culpa del otro’. Pero esto es colectivo, nosotros tomamos medidas, pero necesitamos también que la ciudadanía -y yo sé que hay fatiga y yo sé que hay desesperación- es que todos tengamos la conciencia de que al protegernos, protegemos a los demás. Usted puede estar en la calle, usted puede estar trabajando, el país ha visto a muchos sectores trabajar, pero ¿qué es lo más importante? El tapabocas, el distanciamiento... Hemos visto aglomeraciones en muchos sitios, hemos llamado la atención, pero ¡por Dios!, sin el tapabocas y además en corta distancia, eso también implica una gran conciencia ciudadana.