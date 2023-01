Venezuela causa tensión en la OEA: Uruguay abandona la asamblea general

El reconocimiento de la comisión enviada por el presidente interino Juan Guaidó genera discordia y divisiones.

El vicecanciller uruguayo explicó que su país decidió abandonar la asamblea general porque al reconocer a la delegación del mandatario interino de Venezuela, se están violando principios fundamentales de la organización.

“Nos vamos de la asamblea, pero no de la OEA. No es nuestro ánimo causar fricciones entre las naciones”, explica Ariel Bergamino, vicecanciller de Uruguay.

Pero las fricciones no solo existen, sino que son evidentes. Justamente en la inauguración, el secretario general Luis Almagro había advertido que la polarización es la peor amenaza de la OEA.

“A mí me alegra que mi compatriota haya dicho eso. Sería bueno que lo practicara”, comenta el vicecanciller uruguayo.

A pesar de la polémica, los enviados de Guaidó están en la mesa y estados unidos lo celebra.

“Uruguay es un país soberano, si se quieren ir que se vayan, quedo claro que la gran mayoría de los países latinoamericanos apoyan la democracia”, sostiene Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA.

El gobierno Trump deja claro que seguirá ejerciendo presión.

“Trataremos de continuar en la misma senda, incrementando la presión. Pienso que las sanciones están siendo efectivas, están dificultando las cosas al régimen, el desenlace es inevitable, yo no sé cuánto tiempo tomara pero es inevitable”, señala Kimberly Breir, subsecretaria de Estado de EE.UU. para el hemisferio occidental.

Y en referencia expresa a Rusia y China, Washington pidió a los miembros de la OEA rechazar las injerencias externas que pretenden socavar la unidad de la región.