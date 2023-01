Venezuela expulsa a cónsul de Colombia “en reciprocidad” por caso de Carlos Pino

Juan Carlos Pérez, quien según el Gobierno venezolano ejerce funciones sin estar acreditado por Nicolás Maduro, tiene 48 horas para abandonar el país.

“Ante la arbitraria medida de secuestro y expulsión por parte de las autoridades colombianas del ciudadano venezolano Carlos Pino, funcionario de nuestra Embajada en Bogotá, anunciamos la expulsión de Juan Carlos Pérez Villamizar, funcionario consular colombiano no acreditado”, informó el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza.

El funcionario agregó que la decisión también obedece a “razones de seguridad de Estado y en aplicación del principio de reciprocidad”.



