Verdades y mentiras sobre la consulta anticorrupción

Sí se busca bajarles el salario a congresistas, pero no a miembros de las Fuerzas Militares. No coma cuento: si quiere votar, hágalo bien informado.

“A 395 personas se les va a bajar el salario, ¿quiénes son?, los que hoy ganamos 40 salarios mínimos. Si usted gana menos de 40 salarios mínimos, esto no es con usted, no coma cuento”, asegura Angélica Lozano, senadora y promotora de la iniciativa.

También respondió a quiénes señalan que la consulta tiene intereses politiqueros.

“Nosotros intentamos ocho veces en el Congreso, entre 2014 y 2017, aprobar estos proyectos, el Congreso siempre lo hundió”, dice Lozano al defender la consulta.

Con #YLaConsultaQué, usuarios enviaron sus inquietudes a través de Twitter:



#YLaConsultaQué Es verdad que después las votaciones el domingo si se alcanza el umbral cada punto de la propuesta debe ser aprobada por el congreso? Y que pasa si no lo quieren aprobar las propuestas. — JHON EDISON GONZALES (@jhonmaster1991) August 22, 2018

Y la senadora respondió: “El efecto de la consulta, una vez la ganemos el domingo, es que arranca el lunes un plazo de un año para implementar, desarrollar e incorporar en la ley. Eso lo hace el Congreso, pero no lo hace porque quiere, sino porque le toca y no le puede mover una coma, no le puede meter un mico”.

Añadió que, si no lo aprueba el Congreso, va por decreto del presidente.

Usuarios en redes sociales también preguntaron si se entregará certificado electoral:



al momento de votar se entregará certificado electoral? #YLaConsultaQué — pedrograssmvz (@AlexanderGrass1) August 22, 2018

