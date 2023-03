Vicepresidenta Francia Márquez se cayó y se lesionó una pierna

Mientras se encontraba en su oficina, en el centro de Bogotá, la vicepresidenta de Colombia Francia Márquez sufrió una caída en las últimas horas y terminó con una pierna lesionada.



Según información revelada por Blu Radio, producto de esta caída en la sede de la Vicepresidencia de la República, Francia Márquez sufrió una leve contusión en la pierna derecha por la que los médicos le recomendaron guardar reposo durante algunos días.

Además, la extremidad de la funcionaria deberá estar vendada por lo menos durante una semana, dijo la emisora.



No es la primera vez que una vicepresidenta trastabilla en este lugar, pues hay que recordar que Marta Lucía Ramírez, funcionaria del gobierno de Iván Duque, también sufrió un incidente allí.

En diálogo entre los panelistas de Blu Radio, una de ellas, María Consuelo Araújo, reconoció que “esa casa tiene unas escaleras que no se ven cuando uno está caminando. Esa casa es hermosa, diseñada por Rogelio Salmona, pero no es muy amigable con los tacones de las mujeres. Hasta yo he trastabillado en esas escaleras”.

De momento no hay pronunciamiento por parte de la Vicepresidencia sobre lo sucedido y, por ende, no se conoce si debido a este incidente la vicepresidenta Francia Márquez hará cambios en su agenda los próximos días.

Mensaje de Francia Márquez en el Día Internacional de la Mujer

“A mí me inspiran todas las mujeres. Principalmente, aquellas que, día a día, resisten y le hacen frente a la discriminación, a las violencias, a las injusticias y a la estigmatización. Me inspiran todas esas hermanas que no se rinden; que se erigen como esa columna vertebral que brinda fortaleza, que se extienden como brazos acogedores llenos de cariño, que se alzan con una mirada futura, por encima de los horizontes convencionales de la visión machista y que avanzan con pasos firmes sobre las espinas de las rosas que les regalan en días como hoy, mientras el resto del año las siguen sometiendo a la subordinación. En este Día Internacional de la Mujer, mi compromiso es con la memoria de mis ancestras y con los sueños de las generaciones presentes y futuras. Juntas llegaremos a esos sueños hechos realidad", escribió la vicepresidenta Francia Márquez en un video compartido en sus redes sociales.

En el clip, además, Francia Márquez le hizo un homenaje a todas las mujeres de Colombia, cuyos rostros son la representación de las luchas.