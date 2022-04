Víctimas de operativo en Putumayo intervinieron en moción de censura contra ministro de Defensa

El operativo militar del 28 de marzo en una vereda de Puerto Leguízamo, Putumayo, llevó este martes, 26 de abril de 2022, al ministro de Defensa, Diego Molano, a la Cámara de Representantes para enfrentar un debate de moción de censura.

En contexto: Exigen al Estado retractarse sobre operativo militar en Putumayo y limpiar el nombre de los muertos

El debate fue tenso, acalorado y con momentos álgidos. Por su parte, el ministro Molano siguió y vio cada prueba presentada por la oposición.

Una de las que más sorprendió fue la inconsistencia en las listas de fallecidos en la operación militar en Puerto Leguízamo, pues el listado de muertos entregado por las Fuerzas Militares en su momento resultó diferente al proporcionado después por la Defensoría del Pueblo.

En esta primera lista, la del Ejército, aparecen los nombres de José Antonio Peña, de 40 años, y Alexander Peña, de 30.

Sin embargo, en el listado de la Defensoría del Pueblo esos nombres no aparecen. En cambio, están dos que no estaban en la primera lista, Daniel Eduardo Paredes San Juan y Lisandro Paredes San Juan, que, de acuerdo con la oposición, eran soldados retirados con libreta militar de primera.

“Hablemos que hay dos cadáveres más y eso lo tiene que saber la ciudadanía, dos muertos más ministro, no lo digo yo, la oposición. Lo invito a que todos veamos el último informe de la Defensoría”, indicó la representante a la Cámara del partido Alianza Verde Katherine Miranda.

Las víctimas provenientes desde la vereda Alto Remanso, donde se ejecutó la cuestionada operación militar, llegaron hasta el Congreso de la República y le pidieron al ministro verdad y justicia.

“Yo no soy alias ‘Bruno’ como llegó señalándome ese factor, cubierto la cara, que no se le podía identificar", expresó Isaías Ajón, habitante de la vereda Alto Remanso.

“Asuman la responsabilidad, si ustedes van a hacer un operativo y asesinan a 10 personas y si solo dos son delincuentes, digan la verdad, dos, una, las que sean, digan la verdad”, manifestó el líder comunal de Alto Remanso Elver Gómez.

También, dieron sus detalles de la forma cómo aseguran se dio el operativo.

“Llegaron al las siete de la mañana, unos hombres vestidos de negro, cubiertos la cara, disparando contra la población civil. En esos momentos, nos encontrábamos 11 adultos, 3 menores de edad, un niño de 6 meses, un niño de 8 años y una niña de 5 años", dijo Isaías Acosta, habitante de Alto Remanso.

En el debate, también habló el soldado que resultó herido en el operativo.

“Hacia el sector donde me encuentro con mi equipo, nos estaban disparando los bandidos. Posteriormente, me muevo 10 metros aproximadamente, veo un sujeto vestido de civil, él aprovechó esa ocasión y me impacta el brazo”, indicó el soldado Robinson Beleño.

También lea: Procuraduría abrió indagación preliminar al general Zapateiro tras trinos sobre Petro

Por su parte, Diego Molano dijo en su intervención que seguirán colaborando con todas las investigaciones, que habrá cero tolerancia para quienes manchen el uniforme y que continuarán con las operaciones en el Putumayo.

Incluso, indicó que varias personas que resultaron fallecidas en este operativo tenían un prontuario criminal, entre ellas, alias ‘Rogelio’.

"La neutralización de alias ‘Rogelio' es una prueba fehaciente de que fue una operación contra una estructura criminal, que son las disidencias de las FARC, los comandos de frontera, que, luego de 3 días de observación, de seguimiento, por el principio de distinción, se opera e inicia con él contra un objetivo lícito a una hora adecuada”, declaró el ministro de Defensa, Diego Molano.

La oposición pidió, por séptima vez, la renuncia del ministro de Defensa, mientras que los partidos afines al Gobierno salieron a defender a las Fuerzas Militares.