Víctimas del conflicto armado le reclaman a Duque: “no han cumplido con curules”

El eje central del cuarto día de diálogo nacional estuvo marcado por la implementación de los acuerdos de paz.

Diferentes movimientos sociales y de víctimas atendieron la cita en la Casa de Nariño. Sin embargo, los integrantes del comité del paro y la FARC no se presentaron.

Durante el encuentro, el presidente Iván Duque se mantuvo en que hay que abrir las puertas a un diálogo nacional con todos los sectores del país.

“Yo soy presidente de los que marchan, de los que no marchan, de los que están en las calles o están en la casa, de los que votaron por mí y los que no votaron por mí”, afirmó.

Varios movimientos de víctimas llegaron a la Casa de Nariño a presentarle sus reclamos.

Orlando Burgos, coordinador de la mesa nacional de participación de víctimas, demandó: “A las víctimas no nos han cumplido con las curules, hay 16 curules que se le debían entregar”.

Por su parte, Carlos Ruíz Massieu, jefe de la misión de verificación de la ONU, expresó su preocupación por el asesinato de líderes sociales.

“Temas de seguridad, la seguridad de los líderes sociales y la seguridad de los excombatientes en los territorios”, afirmó Massieu.

Otros insistieron en que el gobierno se siente en una mesa de negociación con el comité nacional del paro.

En medio de las reunión, el presidente Iván Duque aprovechó el espacio para defender a la fuerza pública: “Estoy absolutamente seguro de que no hay ni ningún solo miembro de la fuerza pública, un solo miembro del Esmad que salga a las calles pensando a quién le va a hacer daño. Son personas como cualquiera de nosotros, personas de bien”.

Muchos de los líderes salieron disgustados del recinto por el poco tiempo que tuvieron para intervenir.