Violencia sexual en el Congreso: se han presentado 9 denuncias ante Comisión Legal para la Equidad

La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer ha recibido durante 2023 varias denuncias sobre abuso, acoso y violencia sexual en el Congreso de la República. La mayoría de los señalamientos son contra servidores de la corporación, pero no contra congresistas.



Desde enero hasta agosto del 2023 ha habido 9 denuncias ante la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y 8 de ellas ya se encuentran en manos de la Fiscalía, en investigaciones previas con cada una de las víctimas y en compañía también de la senadora María José Pizarro, quien era la cabeza de esta comisión y que ahora es vicepresidenta del Senado.

Durante el proceso, las trabas no han faltado y también el miedo por parte de las víctimas a denunciar. Sin embargo, se ha conocido que la mayoría de los señalamientos son contra trabajadores de la corporación y no contra congresistas. Además, advierten que no existe una red de trata en el Congreso, como había mencionado anteriormente un exsenador.



“Las mujeres están en condición de vulnerabilidad en el Congreso de la República, no hay ninguna red, por lo menos que nosotros sepamos, de trata de mujeres en el Congreso de la República, que era lo que inicialmente se había denunciado. Nosotros no tenemos evidencia de una red de trata, no ha llegado información, entendemos que la Corte Suprema y la Procuraduría están avanzando en investigaciones después de lo denunciado por el exsenador Bolívar”, indicó María José Pizarro.

Publicidad

Hasta el momento, el acompañamiento psicosocial a cada una de estas víctimas se mantiene en pausa, debido a que no hay un contrato por la red que ellos tenían previamente en el Congreso para que los médicos y psicólogos puedan seguir trabajando.

Sin embargo, María José Pizarro y toda la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer hacen un llamado a la Fiscalía para que adelante todos estos procesos que ya están ahí, para evitar así la impunidad con los casos de acoso, abuso y violencia sexual en el Congreso de la República.