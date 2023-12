Vladimir Fernández se posesionó como nuevo magistrado de la Corte Constitucional

Vladimir Fernández, quien se desempeñó como secretario jurídico de la presidencia de la República, asumió como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Fernández era una de las personas más cercanas al presidente Petro e influía en la toma de decisiones de varios asuntos gubernamentales.



Ahora, Vladimir Fernández tendrá que velar por la legalidad o inconstitucionalidad de muchos de los proyectos del Gobierno y también de las normas que declare el presidente Gustavo Petro.

En medio de la posesión del nuevo magistrado de la Corte Constitucional se conoció un decreto con el cual el Gobierno nacional declaró la insubsistencia de la secretaria general del Archivo General de la Nación.

El ministro de Cultura se refirió a este tema aseverando que se encontraron irregularidades y actos de desobediencia con el Gobierno nacional, pues no acató las directrices del presidente Gustavo Petro sobre la forma como se debían manejar estos documentos.

“Hace un mes largo le había pedido yo su renuncia, no me la presentó y en ese orden de ideas decidimos declararla insubsistente. El enfoque que ella tiene no es el que corresponde a lo que queremos hacer con el archivo en este momento. No se trataba de ningún asunto personal, simplemente una mirada que yo tengo sobre cómo quiero construir las entidades adscritas al ministerio y ella no estaba en la misma línea”, manifestó Juan David Correa, ministro de Cultura.

A Ivonne Suárez, saliente directora del Archivo General, la reemplazará Laura Cristina Sánchez de manera provisional.