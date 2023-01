¿Vota usted por propuestas o por carisma del candidato? Esta información lo pondrá a pensar

El 56% de los candidatos a las alcaldías no saben de dónde saldrán los recursos para cumplir sus planes de gobierno, revela estudio de la MOE.

Analistas políticos coinciden en que un número importante de sufragantes no tiene en cuenta las propuestas sino el carisma de los aspirantes.

“Si seguimos votando por las emociones detonadas de los mensajes y no por las propuestas, los planes de gobierno, vamos a seguir cometiendo errores con gobernantes que no tienen capacidad de ejecución", señala Carlos Arias, analista.

La Misión De Observación Electoral analizó 253 programas de gobierno de los candidatos a alcaldías y 176 para gobernaciones con un resultado negativo. "No hay un buen diagnóstico, no hay situación financiera del municipio, no nos dicen de dónde van a salir los recursos para hacer todas las promesas que están haciendo, no hay propuestas de mujeres o a favor de la población LGBTI", señala Gabriel Angarita, coordinador de asuntos públicos y transparencia de la MOE.

Ocho departamentos presentan las mayores falencias en los planes de gobierno. Córdoba lidera la lista con la calificación más baja, le sigue Vaupés, Amazonas, Chocó, Guainía, Atlántico, Cauca y Vichada.