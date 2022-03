Voto en blanco ganó en elección de Gustavo Bolívar como segundo vicepresidente del Senado

Atendiendo el fallo del Consejo de Estado, que anuló la elección de Iván Name como segundo vicepresidente del Senado de Colombia, la plenaria de la corporación legislativa votó este martes, 22 de marzo de 2022, por Gustavo Bolívar para ser el reemplazo.

Se registraron 88 votos: 40 para Gustavo bolívar y 48 votos en blanco. El hecho generó toda clase de interpretaciones y el Partido Cambio Radical pidió repetir la elección.

“Presidente, acaba de ganar el voto en blanco nuevamente, yo lo que le digo es que no pueden interpretar ustedes, eleven un acto de consulta al Consejo de Estado que defina”, dijo Carlos Abraham Jiménez, senador de Cambio Radical.

Por su parte, Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, indicó que “aquí se ha negado a través del voto en blanco que Gustavo Bolívar sea el vicepresidente segundo”.

El secretario del Senado, Gregorio Eljach, que también hace las veces de notario de dicha corporación, rechazó la tesis propuesta desde Cambio Radical.

“El Consejo de Estado dijo que en materia de elecciones diferentes a la de presidente, alcaldes o gobernadores no se puede aplicar la contabilización del voto el blanco, que es propia de esas tres modalidades”, sostuvo.

Gustavo Bolívar, quien es senador del Pacto Histórico , lo explicó de la siguiente manera: “Lo que está diciendo el Consejo de Estado es que si yo hoy hubiera obtenido un voto contra 99 en blanco, yo sería el segundo vicepresidente, eso es lo que está diciendo clarísimamente”.

Y agregó: “Pero yo no estoy aquí por un cargo, me vale huevo un cargo, me importa un bledo un cargo, yo estoy aquí tratando de sentar jurisprudencia”.

Pero, al final, no hubo ganadores ni vencidos. Al someter a votación la elección de Gustavo Bolívar no hubo quorum, se registraron 42 votos a favor y 6 en contra, es decir, su elección quedó a la espera de que se defina en la próxima sesión.