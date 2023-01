“Voy a desinvitar al presidente Trump a Colombia”: Santos cuenta intimidades de su gobierno

En un formato digital, el expresidente contó cómo decidió que, si EE. UU. no apoyaba el ingreso del país a la OCDE, no había invitación para su mandatario.

A finales de su gobierno, el apoyo de Estados Unidos era fundamental para el ingreso de Colombia a la OCDE, el llamado club de países con buenas prácticas económicas.

“EE. UU. nos venía apoyando muchísimo y de pronto, por presiones de multinacionales, en el último comité se opuso”, explica el expresidente.

“A mí me pareció eso insólito. Le dije a la canciller y a la ministra de Comercio: 'si no nos aprueban en París, en el Comité de Comercio, voy a desinvitar a Trump”, añadió.

Santos cuenta en ‘El poder es de humanos’ que cuando les transmitió esa idea a miembros de su gabinete no lo tomaron en serio.

“La venida del presidente Trump tiene que estar precedida por la aprobación del ingreso de Colombia a la OCDE por parte de Estados Unidos. El embajador creyó que era un poco de caña”, añade.

No era caña. Lo había incluso consultado con Felipe González, su amigo, el expresidente español, quien se lo contó hace poco a Noticias Caracol.

Al final, desde Washington apoyaron el ingreso de Colombia a la OCDE y fue la Casa Blanca la que, por otras razones, aplazó el viaje del presidente Trump. A Santos le quedó la tranquilidad de una lección que hoy recuerda.

“Estuvimos a punto de que saliera en la prensa internacional 'Santos desinvita a Trump'. Ese complejo de inferioridad de muchos colombianos hay que dejarlo a un lado. Somos capaces de hacer cosas muy importantes, somos un país de una gran riqueza tanto material como humana. Todos los atributos para ser parte del club de los mejores”, precisó.