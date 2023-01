¿Y ahora qué sigue? Claudia López explica qué pasará con los 7 puntos de la consulta anticorrupción

“Esperamos que, en vez de reforma tributaria, lo primero que se tramite sean estos mandatos”, dijo. Expuso coincidencias con lo radicado por el gobierno Duque.

La excongresista y promotora de la Consulta Anticorrupción Claudia López celebró que cada una de las 7 preguntas hubiera superado los 11 millones de votos, “que es superior a la de cualquier presidente de la República”.

“No logramos el umbral para que esto sea jurídicamente vinculante, pero sin duda es políticamente vinculante mandatorio para el Gobierno y el Congreso”, destacó.

Explicó que estas iniciativas no se quedarán ahí pese a que la consulta no alcanzó el umbral de los 12.140.342. Sin embargo, elogió que hubiera estado cerca de los 11.700.000 votos.

Ante las cifras, afirmó que “confío en que más allá de la obligatoriedad legal, el presidente de la República, que respaldó muy generosamente la consulta, nos convoque a todos los promotores y a todas las bancadas del Congreso para que radiquemos y tramitemos los 7 mandatos de la consulta”.

Añadió que hay “tres proyectos del presidente que ya coinciden con la consulta, eso los vamos a apoyar”.

Coincidencias con Iván Duque

El primer acercamiento de lo radicado por el presidente al empezar su mandato tiene que ver con la pregunta 3, incluida en la consulta anticorrupción. Se trata de la contratación transparente obligatoria en todo el país. “Se cumple en la medida en que se establezca la obligatoriedad de usar pliegos tipo y licitaciones transparentes, no licitaciones de uno con pliegos amañados”, desglosa López. “Este mandato ya lo radicó el presidente. Nosotros no vamos a radicar una iniciativa distinta”, añadió.

Acerca del punto 6, que habla de hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio, aclara la exsenadora que esta también entra en el paquete del actual mandatario. Sin embargo, dice que falta añadirle otra parte: “y es que se dé la facultad para cuando se abra una investigación por enriquecimiento ilícito a un político o un servidor público automáticamente se extienda a su red de testaferros”.

La séptima iniciativa de la Consulta Anticorrupción buscaba que no hubiera más ‘atornillados’ en el poder, dando como máximo tres periodos para quienes ejercen en corporaciones públicas. Esta idea también está contemplada en lo radicado por Iván Duque.

Sobre el punto 4, que buscaba presupuestos públicos con la participación ciudadana, recuerda López que fue un proyecto que se planteó con Iván Duque cuando él era senador. Afirma que le sorprende que no lo radicara en su plan de gobierno, siendo que había actuado como coautor.

A la frase “esperamos que, en vez de reforma tributaria, lo primero que se tramite sean estos mandatos anticorrupción” añadió que es tiempo de que “nos pongamos en serio a recuperar la plata de donde hay que recuperarla”, haciendo alusión a los $50 billones que se pierden en Colombia por culpa de la corrupción.

Al ser cuestionada por su triunfo político, expresó “tres chivas”. La primera, “yo no me dedico a la maternidad de gallinas, me dedico a la política; la segunda, no me voy a retirar de la política, voy a seguir haciendo política; y he dicho con toda claridad, desde hace tiempo, tengo dos opciones en mi camino a la política: o esperarme y lanzarme a la presidencia en 2022 o lanzarme el año entrante a la Alcaldía de Bogotá. No es una decisión fácil”, puntualizó.

