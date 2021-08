“Yo me opongo”: el fiscal Barbosa arremetió contra la propuesta de amnistía promovida por Uribe

Aunque el expresidente Álvaro Uribe hizo la propuesta de amnistía hace varios días, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se pronunció para rechazarla tajantemente

“Yo me opongo a cualquier tipo de amnistía en Colombia, yo me opongo porque va en contra de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y de las normas internacionales”, expresó el fiscal Barbosa.

Para el fiscal Barbosa el tiempo de las amnistías en Colombia ya pasó.

“El margen general de apreciación que tiene un Estado en Colombia, no puede permitir que cualquier persona que viole derechos humanos y derecho internacional humanitario en el territorio nacional se limpie la cara con una amnistía total. Ya no estamos en 1980, ya no en 1990, estamos en el 2020”, agregó el fiscal General.

Además, en la Comisión Primera del Senado, donde se discutía un proyecto sobre el principio de oportunidad, el fiscal dio otro argumento para oponerse a la amnistía, dijo que deslegitima la tarea de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).