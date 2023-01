“Yo no soy antagonista de los estudiantes”: presidente Duque

En entrevista con Blu Radio, el presidente también defendió a dos funcionarios que han estado en la mira: el fiscal Martínez y el ministro Carrasquilla.

En el diálogo con los periodistas de Mañanas Blu, Iván Duque habló del desplome de su imagen en estos 100 primeros días del gobierno.

Publicidad

“Uno tiene que entender de ellas el sentimiento popular, qué piensa la opinión pública, pero uno no puede convertir las encuestas en una especie de ancla emocional, ni ancla de gobierno, porque entonces los gobiernos pierden norte”, dijo.

El mandatario hizo una autocrítica de estos primeros meses.

“Debemos fortalecer mucho más el trabajo político en el Congreso (…) y fortalecer cada vez más la comunicación de los resultados que se han ido logrando, que son muchos”, recalcó.

Sin duda, dos temas le están pasando cuenta de cobro: el paro estudiantil y la llamada ley de financiamiento.

Publicidad

“Yo no soy antagonista de los estudiantes”, afirmó Duque.

Para él, el presupuesto destinado al sector educativo en el próximo año es bastante generoso. Sin embargo, aceptó que haya un delegado del Ministerio de Hacienda en la mesa y habló de los 500 mil millones que exigen los alumnos.

Publicidad

“Yo no puedo cometer la irresponsabilidad de decir: ‘vaya y comprometa 500 mil millones, despues miramos cómo cuentiamos esto para que no haya paro’. No se puede”, subrayó.

En esta primera etapa frente a la Casa de Nariño, también ha tenido que sortear la relación con el Capitolio.

“Saquemos adelante la agenda anticorrupción. Esta no es una victoria del gobierno, ni del Congreso, es una victoria de un país que salió masivamente a pronunciarse para rechazar esas prácticas”, reflexionó.

En la entrevista con Blu, defendió la tarea del fiscal Néstor Humberto Martínez, cuando se le preguntó por el testamento de un testigo de Odebrecht que lo dejó en entredicho.

Publicidad

“Lo que viene haciendo la Fiscalía en los dos últimos años es realmente impresionante: lo veo con el cartel de la hemofilia, lo veo con los que ha ocurrido en la contratación del PE, con las enfermedades huérfanas. Yo espero que el fiscal responda a los interrogantes, como lo ha venido haciendo”, sostuvo Duque.

Eso sí, fue enfático en hablar del futuro de la multinacional Odebrecht.

Publicidad

“Yo presenté un proyecto para que, empresa que haya participado en sobornos, nunca más pueda volver a contratar con el Estado. Lo que ha ofrecido (como indemnización) es una vergüenza”, puntualizó el primer mandatario.

Uno a uno, el presidente defendió a los integrantes de su gabinete, especialmente al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien promueve el tema del IVA.

Vea aquí la encuesta completa:

Fuerte caída de la imagen del presidente Duque en solo dos meses Foto: Blu Radio