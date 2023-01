"Yo quiero ser presidenta de Colombia": Paloma Valencia

"Espero que la vida, los colombianos, Dios me dé la oportunidad de serlo para servirle bien a este país", aseguró la senadora del Centro Democrático.

En entrevista con la emisora La FM, Paloma Valencia sostuvo de manera contundente: "Yo quiero ser presidenta de Colombia”.

La congresista, nieta del expresidente Guillermo León Valencia, agregó que llegar a la Casa de Nariño "es un anhelo que tengo como mujer, como política, con ganas de servirle a mi país".

Advirtió, sin embargo, que "la política tiene la ventaja de que no la decide uno, la decide el colombiano que con su voto decide quién le puede servir mejor a Colombia”.

En el diálogo con La FM, Valencia explicó que le gustaría construir una nación que "sea capaz de decir: 'No vamos a gastar más en burocracia', porque vamos a sacar de la pobreza a las poblaciones colombianas, porque vamos a jugárnosla por tener un país que empuje, que tenga coherencia, que quiera a todos los colombianos, que sepa que no hay problema pequeño, porque si es de un colombiano, nos debe importar”.

La senadora es una de las personas más cercanas al expresidente Álvaro Uribe.