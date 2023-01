“Yo quisiera reformar la tutela”: ministra de Justicia pasa al tablero

En entrevista con Jorge Alfredo Vargas, a propósito del primer año del gobierno Duque, Margarita Cabello también habló de hacinamiento carcelario y glifosato.

La ministra señaló que espera reformar la justicia, pero “de a poquito”. Dijo que, por ello, el Ejecutivo ha presentado tres proyectos para beneficio del ciudadano del común.

Uno es la que busca que los consultorios jurídicos puedan brindar apoyo jurídico, y no solo asesoría, a quien no tiene cómo pagar un abogado.



Otro es el que pretende que los procesos de arbitraje sean más rápidos y otro para que en el sistema contencioso administrativo no se demoren tanto los procesos.

La jefe de la cartera confesó que le gustaría hacerle reformas a tutela. “Pero es un tema muy sensible. En principio no se está contemplando, pero se están presentando tantas por desconocimiento de para qué sirve que están colapsando la rama judicial”, reconoció.

Al hablar del hacinamiento de las cárceles, Margarita Cabello criticó a los entes territoriales “quienes no han asumido el tema de los sindicados, tal y como les corresponde”.

También se mostró satisfecha sobre los reportes de reducción de cultivos ilícitos y sostuvo estar de acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional sobre la aspersión de glifosato.

