Protesta pacífica por cobro de valorización para ampliación de avenida Cañasgordas en Cali

La comunidad, que marchó con camisetas blancas y pancartas por esta importante vía, sostuvo que la obra no la beneficia.

La protesta pacífica estuvo encabezada por habitantes de la vereda La Viga, del corregimiento de Pance, al igual que residentes del municipio de Jamundí. Los manifestantes rechazaron el cobro por valorización que busca financiar la ampliación de la avenida Cañasgordas.

Señalaron que desde el pasado 4 de diciembre les empezó a llegar un cobro por este concepto. "Cobrando valores de 15 millones (de pesos) hasta 800 millones es un exabrupto. Realmente nosotros consideramos que con los impuestos que pagamos todo el año, por diferentes vías, es más que suficiente", indicó Martha Morales, habitante de La Viga.

Asimismo, aseguraron que en la vereda en mención no hay condiciones para ser catalogados como de un alto estrato socioeconómico. "Donde no tenemos alcantarillado, donde el servicio de luz es muy malo, donde las vías están todas despavimentadas, nos están cobrando la valorización de un de una vía que no nos favorece en nada", afirmó Juan Fernando Rodríguez, residente del sector.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Valle del Cauca indicó que las quejas de la comunidad serán recibidas.

"Quienes técnicamente y dentro del procedimiento jurídico debido presenten la reclamación y esta reclamación nos lleve efectivamente a una reliquidación o un ajuste sobre la contribución individual pues el Gobierno departamental efectivamente así lo hará", dijo Gustavo Adolfo Roa, subsecretario de esta dependencia.

La ampliación de la avenida Cañasgordas, ubicada al sur de Cali, tiene un costo total de 127 mil millones de pesos.