“El proceso de paz no es un fracaso”: Miguel Ceballos

Alto comisionado para la paz defiende la voluntad del gobierno Duque de implementar lo acordado y asegura que no hay que hacer política con este tema.

“El presidente ha sido muy claro en la voluntad de la implementación de un acuerdo y considera el tema de paz como una simbiosis entre justicia y seguridad, en trabajar en el fortalecimiento de la paz y la convivencia”.

“Uno de los enfoques de los PDTE está en la reconciliación. Este gobierno recibió 2 y ya tiene 16”.

“Esa narrativa de mostrar que el acuerdo de paz es un fracaso es terrible, porque no lo es. Es muy importante que no se politice la implementación del acuerdo. La implementación del acuerdo hay que cuidarla mucho y no hacer política con ella porque de lo contrario echamos para atrás”.

