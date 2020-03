“Estado estaba preparado para la guerra y no para la paz”: Pablo Catatumbo

El senador del partido FARC asegura que el balance del proceso de paz no es muy positivo, pero dice que siguen comprometidos.

“Si tomamos en cuenta lo que se firmó y lo contrastamos con lo que se ha cumplido, el balance no es muy positivo. Lo asalta a uno la preocupación de que el Estado se preparó para la guerra pero no para la paz”.

“El gran problema que hubo en el proceso de paz eran los lenguajes diferentes, mientras que el Estado veía la paz como el mero hecho de la dejación de armas, la insurgencia apuntaba a las transformaciones sociales del país”.

“Hace falta que la paz tenga más dolientes, hace falta fortalecer esa coalición. Hay mucha gente que es sensata y sabe que Colombia no tiene futuro si no hay paz. Colombia no pude seguir viviendo en una guerra eterna”.

“Es una paradoja, los excombatientes solicitando que se cumpla la Constitución y el Estado haciendo lo posible por no cumplirla. Eso es muy grave”.

“Nosotros estamos comprometidos que este acuerdo tiene que cumplirse y para eso contamos con la opinión democrática de este país y con la voluntad y el deseo de la inmensa mayoría del pueblo colombiano que quiere la paz”.

