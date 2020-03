“Nuestro propósito no es reventar este país”: Francisco de Roux defiende la Comisión de la Verdad

El padre, quien preside esta entidad, afirmó que quieren llegar a todas las víctimas. Además, se refirió a los excombatientes que no han querido dar su versión.

La Comisión de la Verdad ha hecho cerca de 11 mil entrevistas, ¿cómo seleccionaron a las personas y qué van a hacer con esa avalancha de información?

Francisco de Roux: Querremos llegar a todas las víctimas del país. Para nosotros el dolor de una víctima es igual, independientemente de si es un campesino o un empresario o un ganadero o un indígena. Hoy en día estamos seleccionando cada vez más las entrevistas que nos faltan. Estamos poniendo en evidencia que hay sectores de las mujeres que no hemos profundizado suficientemente, que hay sectores de los empresarios que tenemos que escuchar, que hay sectores de quienes fueron guerrilleros y estuvieron metidos en el conflicto a los cuales hay que llegarles, que hay sectores de las Fuerzas Armadas con los cuales tenemos que hablar y estamos en esa tarea.

Cómo van a hacer para reconciliar todas esas voces

FDR: Nuestro propósito no es reventar este país ni acrecentar entre nosotros los señalamientos, los odios, las divisiones, la polarización. Lo que nos interesa es llegar a una verdad que nos dé una comprensión a todos los colombianos de por qué, en una y otra forma, por acción o por omisión, participamos en una tragedia humana inmensa que llegó a casi nueve millones de víctimas.

¿Cuál es el relato que más confluye en las víctimas?

FDR: Esto es lo más interesante, la víctima encuentra que participar en la Comisión de la Verdad la saca de la situación de que es alguien por quien hay que tener pesar y la convierte en un actor público, en un ciudadano que tiene una posibilidad de movilizar al país y de conmover al país con su palabra, y que sus testimonios contribuyen a una verdad que los colombianos necesitan entender para que cambiemos.

Nadie tiene más autoridad moral antes los colombianos que la víctima que ha sufrido profundamente los efectos de la guerra, que sabe lo que significa o lo que significó la capacidad que tuvimos los colombianos de desbaratarnos los unos a los otros, de rompernos humanamente.

Esa misma víctima es la que te dice: ‘eso es cierto y Colombia lo debe saber, pero los colombianos no somos solamente eso. Los colombianos somos capaces de volvernos a mirar a los ojos, de volver a creer en nosotros, de volver a reconstruir este país’”.

Algunos comparecientes de las FARC no han querido dar su versión

FDR: Esperamos de las FARC, y estamos en eso, una participación cada vez más decidida en las cosas porque, si no, no se puede avanzar. Es una de las cosas que más espera el país: la verdad de las FARC contada por las FARC. La víctima sabe qué pasó, pero espera que el responsable le diga: ‘fue así’. No solamente aceptar la responsabilidad, sino contar cómo fue.

Travesías por la verdad, ¿en qué consiste este proyecto de la comisión que involucra niños y jóvenes?

FDR: Ellos piden que les dejemos otro país. Ellos no entienden cómo es posible que esto siga, esta cosa con Autodefensas Gaitanistas, con Los Urabeños, Caparros, disidentes y narcotráfico por todas partes.