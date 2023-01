A propósito del coronavirus, ¿cuál es el tapabocas recomendado y cómo usarlo correctamente?

Expertos dicen que no necesitan usarlo quienes no presenten síntomas respiratorios. Son solo para los que estén enfermos y las personas que los cuiden.

El tapabocas es el común, el quirúrgico. La parte metálica va sobre la nariz, para que se pueda ajustar, procurando que quede el menor espacio posible entre el tapabocas y la cara.

También debe cubrir el mentón. Recuerde que, según los síntomas, puede necesitar más de uno al día. Además, procure no tocarlo, tampoco destapar la nariz ni quitárselo para hablar por teléfono. No lo deje sobre superficies que pueda contaminar.

Los tapabocas no se reutilizan ni se lavan. Si definitivamente tiene síntomas respiratorios y no tolera el tapabocas, extreme las medidas de cubrirse con un pañuelo desechable cuando tose o estornuda, lávese las manos, limpie las superficies que toca y quédese en casa para que se recupere más rápido y no contagie a otros.

