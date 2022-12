A punta de tutelas, mamá lucha para que su hijo reciba atención médica en Cafesalud

Por necesidad se convirtió en toda una abogada empírica y, aunque ha ganado varias batallas judiciales, dice que la vida de su hijo todavía corre peligro.

Juan Manuel es primero de su clase y sueña con ser un chef internacional, pero una evidente enfermad degenerativa se ha convertido en su dolor de cabeza, más aún por la negligencia médica que denuncia su mamá.

“Me da asfixia, me duele el pecho, se me comprime, siento que los pulmones ya están sobre las costillas, prácticamente a veces se me complica mucho la respiración desde acá”, asegura.

Tutelas de Elizabeth, madre de Juan Manuel, han logrado incluso una orden de arresto contra el representante de Cafesalud por incumplimiento.

Ella asegura que la vida de su hijo corre peligro, por eso requiere un riguroso examen y una cirugía. Sin embargo, sostiene que las respuestas de la EPS generan indignación.

Noticias Caracol contactó a Cafesalud, que aseguró están validando la información para atender al menor.