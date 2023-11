Abecé de la acromegalia: todo lo que debe saber sobre esta extraña condición

Noviembre es el mes de la acromegalia, una condición rara y, por lo tanto, con muchos retos para los pacientes. “Me di cuenta de que algunos cambios no eran normales. No me servía ninguno de los dedos, la ropa me quedaba ajustada, llegué a calzar muy grande en los pies y perdí la mordida de la mandíbula”, expresó José Arley Cardona Suárez, diagnosticado con el trastorno.

Este ciudadano habló de su apariencia hace 16 años cuando supo que tenía la enfermedad. Una condición rara en la cual hay producción excesiva de la hormona del crecimiento.

“Digamos que generalmente es esporádica. Hay algunos casos muy raros de origen genético y se produce después de los 18 años, que es cuando se cierran dos núcleos de crecimiento y eso tiene efectos en los huesos, estos no crecen en sentido longitudinal, sino que se empiezan a deformar. Entonces los pacientes empiezan a presentar un crecimiento en las partes extremas”, explicó el endocrinólogo Henry Tovar Cortés.

Esta enfermedad transforma la apariencia física y, además, afecta órganos internos como el corazón, el páncreas y los ojos. Se acompaña también de síntomas como sudoración excesiva y dolor de las articulaciones, la cabeza, entre otros. Cambios insidiosos que llevan a que los pacientes tarden años en ser diagnosticados, lo que impacta en el tratamiento y pronóstico.

“En Colombia, la expectativa de vida para los hombres es de 70 años, esta expectativa de los hombres disminuye 10 años si padecen acromegalia. En el caso de las mujeres, es a los 75 años, entonces esa probabilidad disminuye en 10 años la expectativa de vida y ¿por qué disminuye? Debido al efecto sistémico de esta hormona que hace crecer los tejidos locales, no solamente los tejidos blandos, sino del corazón, pulmón y tubo digestivo, lo que puede hacer que se desarrollen ciertos tumores”, agregó el endocrinólogo.

El tratamiento oportuno puede hacer la diferencia porque, en más del 90% de los casos, la acromegalia se debe a la presencia de un tumor benigno en una glándula del tamaño de una alverja ubicada en la cabeza llamada hipófisis.

“El tratamiento quirúrgico apenas cura un 50% de los pacientes, el otro 50% nos queda para tratamiento médico y ese tratamiento médico se lleva a cabo con fármacos de alto costo que inhiben la hormona del crecimiento y que tienen aplicaciones mensuales. Afortunadamente, en Colombia tenemos la exposición de este tipo de medicamentos”, enfatizó el galeno.

Según el tamaño del tumor, se puede requerir radioterapia, en el caso de José Arley bastó con la cirugía y tratamiento con medicamentos.

“Después de la cirugía, mejoré la mordida, también el tamaño del pie, pues este se redujo, y las facciones de la cara, ya que empecé a verme mejor con la cirugía”, indicó el paciente.

José Arley ahora asiste cada año a control con su médico endocrinólogo y toma a diario un medicamento. Lleva una vida normal que le permite además, desde la Asociación Colombiana de Endocrinología, orientar a otras personas diagnosticadas con esta condición.