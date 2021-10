Abren proceso disciplinario contra juez Jorge Eliécer Mola tras denuncia de la Supersalud

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió un proceso disciplinario en contra del magistrado Jorge Eliécer Mola, tras recibir una queja de la Superintendencia de Salud .

Dicen de este organismo que en contra de Jorge Eliécer Mola también cursan investigaciones por presuntamente haber emitido decisiones contrarias a la ley.

La decisión del magistrado “me dice a mí: ‘Suspenda los efectos de su fallo y no solo suspenda, sino que devuelva a su estado natural a la EPS, devuelva a los usuarios, devuelva la UPC’. ¿Cómo no voy a preferir irme para la cárcel? Me va a tener que meter preso, porque ese fallo es incumplible”, comentó Fabio Aristizábal , Superintendente Nacional de Salud, en diálogo con Noticias Caracol.

La Comisión de Disciplina Judicial es la última instancia que investiga disciplinariamente a jueces, magistrados, abogados y funcionarios de la rama judicial. Es decir, las decisiones disciplinarias de esta entidad quedan en firme.

Por otro lado, la Comisión tiene a varios funcionarios en “la lupa” por supuestos saqueos a los recursos de la salud que se han dado en Atlántico, La Guajira y toda la zona norte del país.