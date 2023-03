Advierten que escasez de medicamentos en Colombia también se relaciona con el mercado internacional

En Colombia hay desabastecimiento de algunos medicamentos . Según las EPS alrededor de 1.200 insumos no se encuentran en el país. Los pacientes con diabetes, cáncer e hipertensión arterial son los más perjudicados.

Para las EPS y gremios médicos, la alerta sigue siendo constante. Las razones del desabastecimiento de medicamentos son varias.

"Hay temas de registros sanitarios que están demorados, hay autorizaciones del Invima que necesitamos que se muevan mucho más rápido para poder gestionar esos medicamentos, también hay temas que tiene que ver con la logística", dijo Paula Acosta, presidenta de Acemi.

Por otro lado, Patricia Zuluaga, presidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, manifestó que "es un problema que no es nuevo, se presenta cíclicamente y obedece a diferentes acciones. Dificultades desde el punto de vista logístico, problemas regulatorios, algunos trámites para que los medicamentos puedan estar disponibles en el mercado".

Se trata de medicamentos formulados para pacientes con enfermedades entre prescripciones como cáncer, epilepsia, diabetes, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares.

Pero la preocupación también se centra en medicamentos básicos para aliviar el dolor como el acetaminofén, diclofenaco, meloxicam, la oxicodona y el ibuprofeno.

“Es que, si el medicamento no lo hay, voy a comprarlo y hacer el recobro a la EPS, si no pagan una incapacidad mucho menos van a pagar el medicamento”, señaló Jhoana Tumay, una usuaria del sistema de salud. Otra usuaria manifestó: “Me compré dos cajas porque resulta que si a mí no me lo entregan y se pone escaso ‘paila’”.

El Ministerio de Salud informó que se adquirieron compromisos con todos los actores del sistema para monitorear el abastecimiento de medicamentos y el Invima se encargará del seguimiento a estos.

Pero advirtió que muchos de los motivos de la escasez en Colombia están relacionados con el mercado internacional que afronta también la falta de materia prima para su producción.