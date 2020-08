Advierten sobre peligros de usar dióxido de cloro como remedio para el COVID-19

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros expertos advierten sobre el peligro que significa usar el dióxido de cloro, conocido como blanqueador, para aliviar el COVID-19.

Este producto, que es un desinfectante y no un medicamento, no se puede tomar ni inhalar, ni inyectar, pues puede causar desde irritaciones en la boca hasta graves daños en el corazón, los riñones y, fuera de eso, no previene ni cura el COVID-19.

Recuerde que hay una palabra clave cuando usted va a consumir cualquier tratamiento: seguridad. Los expertos llaman a no caer en propuestas inescrupulosas, son productos peligrosos y fraudulentos.

La OPS no recomienda, bajo ninguna circunstancia, tomar productos que contengan dióxido de cloro, clorito de sodio, hipoclorito de sodio o derivados. Por su parte, la Agencia de Fármacos y Alimentos de los Estados Unidos advierte sobre empresas que comercializan productos peligrosos de dióxido de cloro que afirman tratar o prevenir el COVID-19.

“Realmente estamos altamente preocupados, están adquiriendo esos productos como una solución milagrosa, hay que alertar sobre la peligrosidad de esa sustancia”, dijo la toxicóloga Diana Pava.

Infortunadamente, esta sustancia se comercializa hace varios años a través de internet como supuesto tratamiento para diferentes condiciones, lo cual no tiene aval científico ni de autoridades regulatorias.

"El dióxido de cloro no es reconocido como medicamento por ninguna agencia sanitaria; igualmente, no se encuentra incluido en norma farmacológica y a la fecha no existe ninguna solicitud o registro sanitario vigente de algún producto con este principio activo", aseguró el Invima a través de un comunicado.

Yezid Niño, gerente técnico del Consejo Colombiano de Seguridad, dijo que el “dióxido presenta diferentes peligros, esta sustancia puede llegar a ser mortal, vía inhalatoria tiene otros peligros como irritación digestiva y a largo plazo afecta el sistema respiratorio. Hay que señalar que esta sustancia no registrada como medicamento químico”.

Hasta ahora no hay tratamientos para prevenir o tratar la infección por el nuevo coronavirus.

“No te autoformules, no hay medicamento que esté probado con eficacia contra el coronavirus para disminuir complicaciones”, aseguró José Oñate, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología.

El Invima pide a los colombianos que denuncien en el correo electrónico invimabpc@invima.gov.co la comercialización o realización de supuestas investigaciones con estos productos.