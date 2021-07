“Agradezco a Dios por tanto cariño”: periodista Marcela Ulloa regresó a casa

Hace algunas semanas, la periodista Marcela Ulloa, quien trabajó como reportera para Noticias Caracol durante varios años, tuvo que ser internada de urgencia tras contraer el COVID durante su embarazo.

Las complicaciones hicieron que los doctores tomaran la decisión de hacer una cesárea de urgencia por el bien de madre e hija.

Tras una larga lucha, finalmente Marcela ha podido regresar a su casa.

“Las plegarias que elevaron por mi salud permitieron que hoy regresara a casa después de 30 días en unidad de cuidados intensivos, tres intubaciones, una cesárea de urgencia, 9 días de hospitalización y muchas lágrimas al ver que otras madres, incluso de gemelos, perdieron la batalla. Pronto, confiando en Dios, estaremos juntos con mi guerrera María Gabriela, de 27 días de nacida, a quien aún no he podido conocer por cuenta del COVID”, indicó Marcela Ulloa en un mensaje a familia, amigos y colegas.

“Les quedo inmensamente agradecida por todas las manifestaciones de cariño, por los mensajes de solidaridad para con mi familia y por las cadenas de oración que todas las noches se realizaban. He podido leer en las últimas horas cada uno de sus mensajes y agradezco a Dios por tanto cariño. Dios me los proteja. Solo me resta pedirles que por favor se cuiden y cuiden a sus seres queridos, yo no salí en todo mi embarazo de mi casa y el COVID tocó mi puerta”, finalizó la periodista.

