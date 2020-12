¿Al Gobierno lo cogió la noche? Así sería la vacunación contra el COVID en 2021

El gobierno de Iván Duque reveló cómo será el proceso de vacunación contra el COVID-19 de los colombianos al responder un derecho de petición interpuesto por el representante a la Cámara José Daniel López.

La primera fase de vacunación, que iniciaría en abril de 2021 , incluye entre 15 y 20 millones de colombianos mayores de 60 años, con comorbilidades y el personal de salud.

En la segunda fase, que se daría a partir de 2022, la vacuna se aplicaría a entre un 21% y 50% de la población, que sería:

Grupos con riesgo de mayor enfermedad o muerte.

Personal que participa en inmunización.

Personal docente y escolar de alta prioridad.

Trabajadores esenciales que no pertenecen a la salud y educación.

Mujeres embarazadas.

Personal sanitario en bajo riesgo o moderado.

Personal necesario para la producción de vacunas.

Grupos sociales/de empleo que corren mayor riesgo de contraer y transmitir la infección.

El congresista que interpuso el derecho de petición dijo que con este cronograma “se ratifica nuestra tesis de que el gobierno está colgado y está improvisando con la vacuna. Primero, porque al grueso de la población, que no son personal de la salud, que no tienen comorbilidades, que no son personas mayores, la vacuna, según el Ministerio de Salud, le llegaría en el año 2022”.

Carolina Gómez, investigadora del Centro de Pensamiento y Medicamentos de la Universidad Nacional, señaló que aunque ha faltado transparencia en la información sobre la vacunación contra el COVID-19 , el esquema que diseñó el Ejecutivo es el que estableció la Organización Mundial de la Salud.

“Esto es la oferta global de vacunas, es una oferta superescasa para la demanda que tenemos, entonces no tenemos más remedio que priorizar, que racionar las vacunas y hacer una fila”, precisó.

Fernando Ruiz, ministro de Salud, sostuvo que “el proyecto de la vacunación del COVID implicará pasar seguramente de cubrir y aplicar 33 millones de vacunas de dosis que aplicamos al año a poder llegar seguramente alrededor de las 70 millones de dosis a lo largo del 2021 y extendiéndonos”.

Mientras llega la inmunización a Colombia, no hay que bajar la guardia, sobre todo en las fechas navideñas.

“Para mí no hay mejor vacuna que cuidarnos nosotros mismos, andar con nuestras precauciones y no estar en aglomeraciones”, es el mejor consejo que puede dar Carlos Escobar, uno de los ciudadanos que aguardará por la vacuna.