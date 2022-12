Alarma en China por nuevo virus de gripe aviar

Hasta el momento son 9 en total las personas infectadas por el virus H7N7 en China.

"No tenemos ningún caso en Colombia aún, no se sabe si se pasa de persona a persona pues apenas están estudiando el tema en China", explica Marcela Varona, directora encargada del Instituto Nacional de Salud.

Explica que no hay que bajar la guardia, "tampoco al extremo de no comer pollo, pero si lo básico: lavado de manos, estornudar de forma correcta", añade la funcionaria.

Es importante estar atento a las señales de alarma como fiebre alta, malestar muy grave, dolor en el pecho o dificultad para respirar. Hay que prestar aún más atención si la sintomatología se presenta en niños menores de 5 años o en adultos mayores.