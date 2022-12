Alcalde de Cali rindió homenaje a su padre con el reto del cubo de agua

El alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, asumió el reto del balde de agua fría, pero por la carencia del líquido debido al fenómeno de El Niño, lo hizo con confeti. (En contexto: baldado de agua y 10 dólares: campaña contra la esclerosis lateral amiotrófica).

La intención del gobernante de la Sultana del Valle fue sensibilizar sobre la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurológica progresiva que de momento no tiene cura.

"La causa no se ha podido saber, se han descartado hipótesis infecciosas, reacciones a infecciones de virus que pueden aparecer a enfermedades inmune, hay variantes", declaró Guerrero. (Noticias curiosas: Uno de los creadores de la campaña del baldado de agua helada falleció ahogado).

El mandatario, quien también es médico, cuenta que su padre sufrió la enfermedad durante cinco años hasta morir.

"Fue angustioso porque él estaba perfectamente consiente, le cuentos detalles ayer me puse a revisar el libro de medicina interna, tenía subrayado todos los síntomas y él sabía exactamente e iba anotando como iba muriendo", declaró el funcionario.

Guerrero dijo que desea que se continúe con la búsqueda de la inmunización de esta enfermedad degenerativa, por ello, también donó dinero a la causa.

Según cifras del gobierno local, entre 2012 y 2013 murieron veintiuna personas de las 52 diagnosticadas con esclerosis lateral amiotrófica en la capital del Valle, la mayoría, mujeres. (Donald Trump aceptó el reto de Homero Simpson del cubo de agua helada).