Polémica: alcalde de Facatativá aplicó él mismo la primera vacuna en su municipio

El alcalde de Facatativá , Guillermo Aldana, ha recibido una ola de críticas luego de que él mismo aplicara la primera vacuna COVID-19 en su municipio.

Aunque el mandatario es cirujano, está capacitado para vacunar y tenía una autorización de la Gobernación de Cundinamarca, muchos calificaron el gesto como “show político”.

#YoMeVacuno ✅ || Alcalde Guillermo Aldana Dimas inició proceso de vacunación contra el COVID-19, al aplicar la primera dosis a Laura Catalina Velandia, médica intensivista del Hospital San Rafael de Facatativá.#FacatativáCorrectaUnPropósitoComún pic.twitter.com/qwqXrLsJuZ — Alcaldía Facatativá (@AlFacatativa) February 18, 2021

“Zapatero a sus zapatos”, le dijeron otros. El alcalde Guillermo Aldana contestó: “No fue con un fin politiquero ni nada. Consulté con la Gobernación de Cundinamarca y me autorizaron por ser médico. No me parece que tenga contrasentido porque es mi profesión”.

“Están equivocados si piensan que esto es para buscar votos”, insistió en diálogo con Blu Radio .

Laura Catalina Velandia, médica intensivista del Hospital San Rafael, fue la primera inmunizada en Facatativá.