Alejandra Giraldo habló de la explantación de sus implantes mamarios: "Tuve un impacto fuerte"

Alejandra Giraldo, presentadora de la primera edición de Noticias Caracol, estuvo fuera del aire durante tres semanas para enfrentar algunos desafíos de salud que la llevaron a realizarse una explantación de implantes mamarios, debido a un diagnóstico médico con el cual estaba luchando desde hace tres años.



La periodista comentó que desde que empezó a trabajar para el canal, hace aproximadamente siete años, comenzó a sufrir síntomas que le atribuía a la rutina diaria y la exigencia de la profesión, como el cansancio extremo y la fatiga crónica, que dejó de contener. “Me quedé dormida en un semáforo”, señaló.

Poco después, su malestar fue empeorando hasta el punto de llegar a cojear por los dolores articulares que le producía mantenerse de pie durante mucho tiempo, pero aun así no le prestaba atención a lo que su cuerpo le estaba alertando. “Los síntomas los asociaba a situaciones de mi vida cotidiana y los normalizaba”, dijo.

Luego de ser convencida por su madre, Alejandra Giraldo asistió a un reumatólogo que le sugirió hacerse una biopsia de glándula salival, que puso en evidencia la enfermedad autoinmune que estaba padeciendo: el síndrome de Sjögren.

En sus frecuentes visitas médicas, la especialista le recomendó extraerse sus implantes mamarios, dado que podrían ser un detonante de esta patología, pero ella se rehusó durante tres años.

La especialista en el área de la salud le explicó que sus prótesis mamarias estaban exacerbando los síntomas y le planteó la posibilidad de explantárselas para evaluar si estos menguaban. Sin embargo, prefirió comenzar un tratamiento con pastillas para aliviar sus dolores.



Luego de tres años de combatir esta enfermedad, decidió hacer caso a las recomendaciones de los médicos y finalmente se extirpó los implantes mamarios hace tres semanas. La periodista declaró que este proceso fue muy doloroso para ella, pero no se arrepiente de haber tomado la decisión, “sin duda pesa, sería mentira decir que al otro día de la cirugía no me dio duro. Cuando me vi en el espejo tuve un impacto fuerte”.

Alejandra Giraldo decidió compartir su experiencia para que aquellas mujeres que se sientan identificadas con sus síntomas, tomen esta historia como una señal de alerta para consultar con los especialistas y tomar acciones médicas en caso de que lo necesiten. Además, hace un llamado a las personas a no alivianar el asunto de la extracción de implantes, ya que no es una moda, sino que hay un montón de factores detrás que no son fáciles. “No se puede banalizar de esta manera la conversación”, sostuvo.

El médico cirujano estético, Alan González, asegura que son muchas las razones por las que las mujeres deciden recurrir al quirófano para la explantación mamaria, pero se asocia mucho a enfermedades subyacentes que no han sido comprobadas científicamente, como el síndrome de Asia.

Dentro de otros factores que pueden impulsar a las mujeres a tomar esta decisión se encuentra el cambio de peso en la paciente, el tiempo que lleva con el implante y los cambios físicos que se presentan en el cuerpo.

González afirma que la mayoría de pacientes que deciden someterse a este procedimiento con fines médicos, presentan mejoría en sus síntomas luego de extraérseles las prótesis. Es por esto que aconseja a las mujeres acercarse a los especialistas en cuanto presenten patologías que puedan estar asociadas.

Adicionalmente, señala la importancia de profundizar en el tema, hacerse controles constantemente y no normalizar los síntomas que el cuerpo exprese. “El que dice que es una moda no tiene idea lo que hay detrás. Esto no es una moda, es una triste realidad”.