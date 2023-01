Alerta por el viral y peligroso reto que consiste en aplicarse limón en los ojos

Según los expertos, esta práctica puede tener graves consecuencias como enrojecimiento y graves infecciones.

En las redes sociales todos los días se encuentran retos que se convierten en virales. Muchos de ellos, además de absurdos, son peligrosos para la salud.

Uno de estos retos consta de ponerse limón en los ojos si llega a perder en un juego. Esto no se trata de una práctica inofensiva.

El limón es una fruta con gran contenido de vitamina C y tiene muchos usos culinarios, pero no es milagrosa, curativa ni inofensiva cuando se aplica directamente a las cavidades oculares.

Héctor Forero, oftalmólogo, se refirió a los riesgos de aplicar zumo de limón en los ojos, una práctica popularizada en internet, pero altamente peligrosa.

“Produce un ojo rojo severo el cual se puede pasar rápido o durar mucho tiempo. Esta es una contaminación directa”, informó el médico.



Asimismo, el galeno puntualizó que el limón puede contener agentes los cuales pueden generar graves enfermedades en los globos oculares.

“El jugo de limón puede estar contaminado, tener bacterias u hongos, lo que puede causar una infección severa en las córneas”, puntualizó.

De igual manera, el médico aprovechó para desvirtuar ese mito que reza que el zumo de esta fruta aclara los ojos.

“No aclara el ojo, al contrario, puede hacer que se ponga rojo en tiempo. Uno no se puede poner en los ojos nada que no sea formulado”.

Esta fruta está bien en el plato, conformando una dieta sana, rica en vitaminas y proteínas. No lo aplique en ninguna zona de su cuerpo.