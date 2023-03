Alertan escasez de medicamentos en cirugías: "Gobierno dice que no, pero realmente no nos venden"

Ante el Congreso de la República varios gerentes de clínicas y hospitales hicieron advertencias por el tema de escasez de medicamentos en Colombia.

"Es un tema absolutamente crítico, el Gobierno sale a decir que no hay desabastecimiento, pero la verdad es que a nosotros no nos venden. A veces hemos tenido que aplazar cirugías por no encontrar insumos para el procedimiento", manifestó el director ejecutivo de Unips Colombia, Jorge Toro.

Mencionaron cuáles son esos insumos que hacen falta y son indispensables al momento de realizar una cirugía: “El tema de materiales de osteosíntesis, los insumos medicoquirúrgicos que hoy por el efecto de cadena de logística no están llegando al país. Entonces, en todas las cirugías de alta complejidad, todo lo que son medicamentos para el dolor".

Sin embargo, otros gremios, como la Asociación de Clínicas y Hospitales, señala que hasta el momento no sienten esta presión, pero no descartan que el problema se esté presentando en algunas IPS. “Lo que se está denunciando por parte de otros instituciones tiene que ver que relativamente son medicamentos de baja complejidad", expresó su director, Carlos Giraldo.

Aunque la asociación de laboratorios farmacéuticos tampoco ha recibo alertas sobre escasez de medicamentos, explica cuáles son las razones por las que se puede estar presentando el desabastecimiento.

"Tiene que ver con asuntos de logística internacional, temas de la devaluación, retrasos en el Invima", señaló María Claudia Escobar, presidenta ejecutiva de Afidro.

Los gerentes de las clínicas y hospitales le solicitaron al Ministerio de Salud una mesa técnica para manifestar su preocupación por la supuesta escasez de medicamentos e insumos médicos para procedimientos quirúrgicos y los altos costos que estos presentan en el mercado.

Desde hace algunos meses, pero particularmente en las últimas semanas, gremios médicos han alertado sobre escasez de medicamentos para tratar condiciones de suma importancia como la hipertensión y cuadros más complejos como el cáncer. Incluso, dicen, pastillas tan populares como el acetaminofén se estarían viendo afectadas.