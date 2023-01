Alisados permanentes: ojo a los riesgos por exponerse a estos tratamientos para el pelo

Aunque muchas personas recurren a ellos para tener un pelo liso, debe tener en cuenta que estos productos pueden causar daños irreversibles.

Para que el pelo rizado pierda su forma de manera permanente requiere de químicos muy fuertes.

“El problema es en que todos están derivados del formol, la sustancia estándar en el mundo que se usó para alisar, pero se ha encontrado que destruye el pelo, que puede calvicies permanentes, cicatrices en el cuero cabelludo y que el pelo nunca vuelva a salir igual, por ese motivo ha sido suspendido en Europa y Norteamérica y actualmente solo lo tenemos aquí en Latinoamérica”, explicó el dermatólogo Hugo Herrera.

Este tipo de productos se ofrecen en muchas peluquerías, uno de los más populares es la queratina.

Sin embargo, Herrera señaló que su tarea es “destruir la queratina del pelo y dejarlo suelto, muerto”.

El daño que se puede generar depende de la dosis, entre más alisados se aplique mayores serán las consecuencias.



“Los problemas aparecieron en poblaciones de origen afrodescendiente, que son quienes más usan estos productos”, detalló el dermatólogo.

El experto indicó que se empezaron a encontrar mujeres que sufrían la perdida temporal del pelo y luego permanente en partes como la coronilla y las entradas.

“Empezaron a ser calvicies que se extendieron a los hombres, entonces si depende del número de veces que lo haga, entre más veces y más susceptibilidad de la persona, hay más probabilidades de que la perdida sea permanente”, apuntó Herrera.



Recomendaciones

El médico indicó que se pueden usar alisados, pero temporales, “hay algunas sustancias que aplican como para una fiesta, y en dos o tres lavadas el pelo vuelve a su textura normal”.

También se pueden utilizar productos desenredantes, el secador o la plancha que según el experto si se hace de forma intermitente no es tan perjudicial si se cuida el pelo.

Herrera advirtió que frente a los alisados permanentes no existe en el mercado aún un producto seguro.

Cabe tener en cuenta que los daños no suelen aparecer inmediatamente, de pronto primero hay enrojecimiento, escamación o el cuero cabelludo se pone sensible y la caída se presenta meses después.