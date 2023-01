Antibióticos naturales: vea qué alimentos le ayudan a combatir las infecciones

El ajo, la cebolla, las frutas y las hortalizas pueden ser las mejores aliadas para atacar bacterias, hongos y virus.

Los llamados antibióticos naturales los podemos encontrar, principalmente, en alimentos crudos y frescos.

"Entre las hortalizas, el más poderoso antibiótico es el ajo. En todas las culturas del mundo, actúa contra virus, bacterias y hongos. Una forma efectiva para usarlo es pasar un dientecito de ajo con agua tibia con limón, en ayunas y antes de acostarse, durante nueve días para fortalecer la resistencia a las infecciones", explica Lucy Hoyos, nutricionista dietista.

La cebolla, que tienen una composición similar a la del ajo, sirve también para mejorar el sistema inmunológico, al igual que las coles, la espinaca, el tomate, el ají y el pimentón rojo.

"Las frutas frescas son las mejores aliadas para combatir permanentemente la invasión de microorganismos infecciosos que desencadenan afecciones gastrointestinales y broncopulmonares. Entre ellas se destacan los cítricos en general, la guayaba, el kiwi, el coco y la guanábana", agrega Hoyos.

Además, se aconseja consumir la piña, la fresa, el mango, la ciruela y la patilla. Así mismo, alimentos con un alto contenido de vitaminas C y E y las del complejo B, y minerales como el selenio y el zinc.

"En todas las edades es bueno consumir, a diario, pequeñas porciones de semillas de ahuyama o de calabaza, girasol, ajonjolí, linaza o chía porque son rica fuente de sustancias antibióticas que ayudan a prevenir múltiples enfermedades de tipo infeccioso, porque aportan vitaminas C y E, antioxidantes y enzimas que aumentan la capacidad de defensa del organismo", recalca la especialista.

Y no es lo único. Igualmente, se sugiere el consumo de miel de abejas y propóleo, pues ayudan a nuestro cuerpo a defenderse.

"También muy importante tener en cuenta las propiedades antibióticas de las especias, acostúmbrense a consumirlas a su gusto cada día. Son muy efectivas: la pimienta, la cúrcuma, el jengibre, el clavo de olor, la canela, el anís y el cardamomo, entre otros", concluye Hoyos.

Por otra parte, hay plantas medicinales con cualidades antibióticas como el hinojo, el perejil, el eucalipto, la menta, el romero, el tomillo, el cilantro y la sábila.