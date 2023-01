Anuncios sobre proyecto de reforma a la salud están generando “angustia”: Procuraduría

Margarita Cabello, procuradora general de la Nación, se refirió a las preocupaciones algunos sectores de la ciudadanía, las cajas de compensación y académicos frente a la reforma a la salud con la cual se podría cambiar la figura de las EPS.

“La solicitud no cambia. Incertidumbre total, angustia que están sintiendo todos los colombianos con respecto a los anuncios de la ministra (de Salud, Carolina Corcho), en cuanto a la reforma a nuestro sistema de salud. ¿Por qué?, porque no hay claridad en las iniciativas”, dijo la funcionaria.

Según la procuradora Margarita Cabello, dicha incertidumbre “está generando que todos los ciudadanos que están hoy en las IPS y en las EPS multipliquen la atención en salud porque están pensando que si van a eliminar las EPS, si van a cambiar todo, mejor que los encuentren sanos”.

Explicó que “cuando había un promedio -por decir cualquier ejemplo- de 10 por día atendiéndolos, hoy en día la solicitud de atención se ha multiplicado a 30, 40”.

Es por ello que las sociedades científicas y otros gremios médicos se reunieron con la procuradora para que la iniciativa de la reforma a la salud sea debatida públicamente.

“Hubo básicamente la necesidad principal de conocer el documento final de la reforma a la salud para poder aportar desde nuestra experticia, desde nuestros conocimientos y desde nuestras voluntades, y contribuir para que el sistema de salud que está a punto de ser reformado sea un sistema de salud que satisfaga las necesidades de todos”, señaló Dora Bernal, presidenta de la Sociedad Científica.

La procuradora general expresó que, por ser un tema de interés nacional, el proyecto de reforma a la salud debe ser socializado antes de ser presentado al Congreso de la República.

Y ese es el pedido que han hecho organizaciones de pacientes, representantes de la academia, gremios de hospitales, las EPS, la industria farmacéutica, entre otros.

Uno de los temas más álgidos en la reforma a la salud tiene que ver con las EPS, pues con los anuncios de la ministra Carolina Corcho no ha sido claro si desaparecerán o cómo operarán.

Pedro Santana, vocero de la comisión asesora que hace vigilancia de la sentencia T-760 de la Corte Constitucional sobre el derecho fundamental a la salud, confirmó que los recursos de la salud no van a ser manejados por las entidades prestadoras de salud. Según él tendrán otra labor, pero no van a desaparecer.

“El fondo Adres asume el pago directo de clínicas y hospitales para la atención de los colombianos y las colombianas”, indicó.

Y agregó: “Las EPS tienen varias alternativas, el proyecto no liquida las EPS, es decir, es falso lo que se ha dicho, que el proyecto de ley contempla que las EPS desaparezcan, no, lo que contempla es que las EPS no han manejado adecuadamente los recursos públicos de la salud”.

Lo que sí desaparecerá con el proyecto de la reforma a salud, según el vocero, serán los regímenes contributivo y subsidiado. Existirá un solo régimen universal.

