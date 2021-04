¿Aplazar la segunda dosis de la vacuna COVID trae consecuencias para los pacientes?

Los esquemas de vacunación COVID disponibles en el país son de dos dosis -Ppfizer, Sinovac y AstraZeneca- y aunque cada uno tiene un espacio de tiempo definido entre la primera y la segunda dosis, en caso de demoras, por diferentes razones, se pueden ajustar sin que se altere el resultado.

“El hecho de que no se aplique exactamente en el día no significa que se pierde la eficacia de la vacuna o ya no sirva o tengo que volver a empezar”, dijo Carlos Álvarez, infectólogo y epidemiólogo.

Carlos Saavedra, el coordinador del Consenso del Manejo del COVID en Colombia, indicó: “realmente la efectividad de la vacuna no se ve afectada por retardar una o hasta dos semanas, y en algunos casos hasta tres o cuatro semanas, más allá de la dosis programada, incluso entre los estudios de investigación. Por eso, por ejemplo Pfizer en el estudio original tuvo retardos de hasta 42 días sin afectar la efectividad de la vacunación”.

En el caso de Sinovac y AstraZeneca.

“En algunos casos, hasta 56 días sin ningún problema (...) pues aún se puede retardar un poco más y no tiene implicaciones sobre la respuesta inmunológica”, agregó Saavedra.

Lo importante, sin duda, es que así sea unos días después, usted se aplique el refuerzo. Recuerde que una dosis, por ahora, no se considera suficiente.

“(Una sola) no alcanzaría a la máxima inmunidad posible, quedaría con un rango entre 50 y hasta 70% de inmunidad, entonces la segunda dosis de refuerzo es útil para aumentar las defensas y prolongar el tiempo de su efectividad”, señaló Saavedra.

Eso sí, lo que aún no está permitido es que la primera dosis sea de una marca y la segunda de otra.

“Los esquemas que se usan hoy en día no son intercambiables, a diferencia de lo que sucede normalmente, que podemos utilizar una vacuna de hepatitis de una marca y luego otra; en COVID se usan plataformas diferentes”, aseguró Jorge Cortés, infectólogo del Hospital Universitario Nacional.

Así que el mensaje para quienes les han aplazado la segunda dosis es de calma.

“Pueden esperar una o dos semanas, más allá de lo programado originalmente, eso no va afectar el resultado final de su vacunación; no se desesperen, esos problemas se han presentado en todo el mundo”, contó Saavedra.

El hecho de aplazarla no significa que se cancela, recuerde que una sola dosis solo protege a quienes ya les dio COVID.