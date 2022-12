Así aplican y estos son los efectos de la escopolamina

Contrario a lo que se cree, los sitios públicos son el lugar ideal para los delincuentes que reducen a sus víctimas con sustancias tóxicas.

“Por ejemplo, el solo hecho al lado de que alguien con cabellera grande sacuda ese cabello, va a estar impregnado de sustancia tóxica. Se aplican en prendas de vestir y la persona lo último que recuerda es que lo golpearon y le cayeron encima”, explica el toxicólogo Camilo Uribe.

La sustancia también puede estar untada en papeles de revistas o teclados de cajeros automáticos.

“Para que se sienta mal, mareada, luego es aborda por un tercero que le ayuda, le ofrece café o gaseosa, y ahí le da otras sustancias”, agregó Uribe.

Sin embargo, esta no es la única estrategia que usan los delincuentes para lograr que las victimas la consuman.

“Establecimientos públicos: están en mesa, se paran a bailar y delincuentes aprovechan para echar sustancia en bebidas”, dijo el experto.

Estas sustancias también pueden venir en dulces o galletas, no solo en líquidos. Por eso, lo mejor es extremar las medidas de precaución. No vaya solo a retirar dinero o a hacer compras, y si está en un sitio público no deje solas las bebidas sobre la mesa.

Ante síntomas como mareo, dolor de cabeza, confusión y nauseas, vaya de inmediato a un centro de salud.