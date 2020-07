Así avanzan en Colombia las pruebas para tratar con plasma a enfermos de coronavirus

Un grupo de expertos, de diferentes universidades e instituciones en Colombia, trabaja en investigaciones para conocer si el plasma personas que tuvieron coronavirus y ya se curaron sirve como tratamiento en la lucha contra el COVID-19.

“El hecho de que podamos lograr que haya un grupo de pacientes que no empeore, que no se agrave, que no requieran UCI, que no requieran ventilación mecánica, creemos que es un aporte muy importante”, explica Bernardo Camacho, director de IDCBIS.

La extracción de plasma se realiza a través de una especie de donación de sangre prolongada y dura unos 40 minutos.

El donante debe haber tenido síntomas fuertes de COVID-19, haber estado hospitalizado y ya estar recuperado. Posterior a esto, pasados 14 días de cuarentena y a una prueba que arroje negativo, inicia el procedimiento.

En varios países se está realizando investigación con plasma y la investigación colombiana tiene una característica. “Hacemos medición de títulos de anticuerpo, es decir, de inmunidad para demostrar que la inmunidad en esos plasmas es muy alta”, agrega Bernardo Camacho.

Una vez se supere la prueba piloto con 10 pacientes, el estudio necesita de al menos 90 donantes más para seguir avanzando.

La idea es que los resultados permitan que el gobierno nacional incluya el plasma dentro los tratamientos autorizados.