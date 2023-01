Así es el renacer de los que le ganan la batalla al coronavirus

Colombia se acerca a las 900 personas que logran recuperarse de la infección del COVID-19, según cifras del Instituto Nacional de Salud.

Muchos han salido del hospital entre aplausos del personal que les ayudó a salvar la vida y son recibidos en sus viviendas como héroes que triunfaron en la pelea contra un terrible enemigo.

“Agradecerle a todos los amigos, familias, conocidos, a todos los que se han preocupado por este viejo. Sin esa fuerza no hubiera podido salir adelante”, expresa Andrés Rodríguez, que se recuperó del coronavirus en España.

En Bogotá, Lady Dayana Ordoñez cuenta que vivió la más dura experiencia de su vida, pero ya recibió la noticia que esperaba: el resultado del último examen fue negativo, “ya no tengo el virus”.

“Que también la gente sea consciente de que esto no es un juego y es grave. Hasta que uno no lo vive en carne propia no se concientiza de la situación”, es el mensaje de Lady Dayana.