Así puede ayudar a una persona con depresión o ansiedad

En Noticias Caracol Ahora le pusimos la lupa a la salud mental, un tema que por lo general ha sido estigmatizado en la sociedad y que, a raíz de la pandemia del COVID-19, se ha comenzado a visibilizar y brindar ayuda.

Angélica Bernal, psicóloga bioética y docente de la Universidad Javeriana, explicó que, muchas veces, las personas evitan ir al psicólogo o al psiquiatra por prejuicios, por el temor al ser rechazados por un problema mental que "es muy normal, pues es el dolor emocional, es semejante a un dolor de estómago o de cabeza, cualquier otro quebranto de salud".

Ella dijo que cualquier persona es susceptible de tener un problema mental y de no atenderse a tiempo puede llevar al suicidio.

"No se debe callar ni anular los sentimientos y emociones de la otra persona. Cuando hay intentos de suicidios, la gente discrimina, dice que solo quieren llamar la atención y le dicen que no saben resolver dificultades, pero detrás hay un problema más grande", indicó.

También afirmó que hay heridas o experiencias de la infancia que marcan y se manifiestan en la vida adulta porque nunca se trataron, pueden generar caos emocional y, como cualquier dolor o enfermedad, se deben tratar con especialistas, terapias y medicamentos.

