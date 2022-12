Así se vivieron en el país protestas por reforma a la salud

3:00 p.m. El Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, ratificó la disposición del Gobierno Nacional a dialogar y construir de manera concertada la reforma para avanzar hacia un nuevo modelo de salud para todos los colombianos.

12:00 m. Hospital Erasmo Meoz, en Cúcuta, se une a las protestas.



@NoticiasCaracol Cúcuta presente y unido contra la reforma a la Salud. pic.twitter.com/nB26glkZTy — Martha Rodriguez (@MarthykaR) October 29, 2013



11:30 a.m. Más de 1.500 profesionales de la salud salieron a las calles de Neiva en las marchas. En otros municipios también se protestó y se complementó con reuniones informativas.

10:30 a.m. Presidente Santos defendió reforma a la salud: "busca corregir los problemas del actual sistema, es brindar mejor atención a pacientes y usuarios". Aseguró además que evitará colapso financiero. Escúchelo en Blu Radio.

10:00 a.m. Profesionales de la salud se suman a las protestas en Pereira.



@noticiascaracol desde Pereira #NoALaReformaSalud pic.twitter.com/eX8eJLjcB7 — Daniel Trujillo (@Doctruji) October 29, 2013

9:30 a.m. Protesta del sector Salud en Santa Marta.



@NoticiasCaracol #ProtestaSalud desde santa marta pic.twitter.com/q0AKXfE2ck — Paola Rodriguez (@paorodriiqz) October 29, 2013

9:00 a.m. Congestión en centro de Bogotá por marchas en contra de reforma a la salud. Manifestantes se dirigen por carrera 7 hacia Plaza de Bolívar. Tomar vías alternas.

9:00 a.m. Protesta del sector salud en Cali.



Marcha en contra de la reforma de salud en Cali. @NoticiasRCN @NoticiasCaracol pic.twitter.com/vskWOLUbG2 — Angélica Rengifo (@AngieRengifoE) October 29, 2013



8:45 a.m. Estudiantes de Medicina marchan hacia la Plaza de Bolívar para protestar. Unos 300 jóvenes de la Fundación Mederi salieron a las calles para reunirse con los más de 1.000 manifestantes que se espera lleguen al centro de Bogotá.

8:30 a.m. Encapuchados lanzan papas bombas y queman objetos frente a la U. Nacional por algunos minutos. Obstrucción en la movilidad de la zona a esta hora de la mañana.

6:00 a.m. Superintendencia Nacional de Salud insta a personas naturales y jurídicas que participen en la protestas a no obstruir, retrasar o alterar la atención en salud, en particular aquella que pueda afectar la vida e integridad de los ciudadanos. De lo contrario, se impondrán multas o se revocará la licencia a entidades jurídicas.