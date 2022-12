Asombro y esperanza por caso de niña que se curó de VIH

En este caso, que se presentó en Misisipi (EE. UU.), la madre de la niña nunca asistió a controles durante el embarazo y al momento de dar a luz le fue diagnosticado el VIH.

Esto no le permitió recibir tratamiento a tiempo, razón por la cual su bebé nació con el virus.

"Yo le solicité unas pruebas tan pronto empezaron con los medicamentos y dentro de las primeras 48 horas dos exámenes diferentes mostraron que la niña ya estaba infectada" relató Hannah Gay, pediatra del Hospital Johns Hopkins.

La pediatra, dedicada al tratamiento del VIH, explicó que la menor recibió una combinación de medicamentos durante 15 meses. Sin embargo, el equipo médico perdió contacto con la madre y la paciente.

"La mamá volvió al hospital y admitió que hacía varios meses ya no le estaba dando el tratamiento, por lo que yo esperaba que el virus estuviera de vuelta en la bebé.

Pedimos nuevos exámenes de laboratorio y quedamos sorprendidos porque no se detectó el virus", añadió Gay.

Los investigadores explican que la intervención temprana, antes de que cumpliera 30 horas de nacida, fue decisiva en el resultado.

Deborah Persaud, principal autora del estudio que documenta este caso, dice que esto representa la posibilidad de alcanzar una cura y que la ciencia está en capacidad de replicarlo.

Los médicos a cargo del proceso resaltan que esto se logró gracias a medicamentos que están en el mercado y son aprobados por las autoridades sanitarias.