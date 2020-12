Aún hay colombianos que no entienden que el COVID “es un problema de todos” y camas de UCI se agotan

El 3 de diciembre, los colombianos diagnosticados con coronavirus que estaban en UCI eran 2.765 y para el 27 la cifra se había incrementado a 4.247. Grave panorama.

“Lo que se va viendo es una disminución de camas disponibles para los pacientes que vienen, probablemente por lo que vemos tanta gente en la calle, tanto movimiento, tanta fiesta y se anuncia una posible vacuna, entonces pensamos que la epidemia ya pasó y la pandemia está ahí, con nosotros”, advirtió el doctor Juan Manuel Correa, de la Fundación Cardioinfantil.

En Colombia hay un total de 11.435 camas UCI y 7.213 están ocupadas con pacientes COVID y otras enfermedades, dejando disponibles 4.222 para más de 92.000 personas que, a la fecha, no se han recuperado del virus.

Es decir que en el país solo hay disponibilidad del 36,9% de camas para atender a los infectados por la pandemia.

Luis Alexánder Moscoso, viceministro de Salud, asegura que “si los colombianos no adoptamos unas medidas responsables y entendemos que el COVID es un problema de todos, de la sociedad”, la situación no va a mejorar en el país.

Asimismo, señaló que “esto que ocurrió ayer por ejemplo con los partidos tanto en Cali como en Bogotá, no se debe presentar; las 300 fiestas que vimos el día 26 en Medellín, no se deben presentar; las fiestas o la discoteca que le tocó al departamento cerrarlo en Villavicencio, no se deben presentar; simplemente entendamos que estamos en una pandemia”.

Norte de Santander registra la cifra más alta en el uso de las camas UCI, con un 87,44%; le sigue Risaralda, con una ocupación del 85%; Tolima, con el 81%, y Valle del Cauca, con el 80% de la ocupación de unidades de cuidados intensivos.

El Gobierno insiste en la urgente necesidad de usar tapabocas, guardar distanciamiento, lavarse las manos, no hacer reuniones con más de 10 personas y seguir los protocolos de bioseguridad durante esos eventos.