Aunque quemados con pólvora bajaron en Colombia, la cifra no es satisfactoria

El subdirector de análisis de riesgo del INS dijo que en un 45% de los 651 casos reportados a la fecha, las víctimas habían ingerido alcohol.

Hernán Quijada, sin embargo, advirtió que la cifra podría aumentar porque aún falta una celebración más de las fiestas de fin y comienzo de año.

Preliminarmente, hubo una reducción de quemados con pólvora de un 16% con respecto al año pasado, lo que, afirmó el funcionario del Instituto Nacional de Salud, “no es satisfactorio, estas cifras pueden aumentar con pacientes que no han notificado o no han consultado (…) Esperamos que no supere la cifra del año pasado”.

Quijada dijo, además, que en más de los 30 casos registrados durante esta época se tuvo que amputar.

En Bogotá el incremento de quemados se dio en ciento por ciento, de 22 a 46, y en las ciudades capitales también aumentaron las víctimas.