Basta con que celulares o televisores estén conectados para que afecten su salud

La llamada electropolución, la contaminación invisible, fue clasificada por la OMS como posiblemente cancerígena. Vea lo que causa una exposición prolongada.

Aunque falta más investigación sobre el tema, sí se sabe que sus ondas pueden causar síntomas como “irritabilidad, visión borrosa intermitente, sensación de cansancio, no dolor de cabeza, pero si la sensación de que la cabeza está embotada, cuando se hace por periodos prolongados”, explica el neurólogo Sergio Ramírez.

Expertos recomiendan mantener plantas en la casa y la oficina, estar en espacios ventilados y desconectar los equipos que no necesite, por ejemplo, en la habitación a la hora de dormir.

Para el uso del celular se recomienda manipular los audífonos y en las noches, si no lo apaga, ponerlo en modo avión.