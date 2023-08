Bebidas energizantes: ¿qué contienen y cuáles son sus efectos en la salud física y mental?

Datos publicados en España muestran que alrededor del 70% de las personas desconocen la composición de las bebidas energizantes o cuáles son los posibles efectos secundarios en la salud física y mental, en caso de consumirlas en exceso.



“Básicamente, contienen un alto contenido de cafeína, también un alto contenido de azúcar, algunas de ellas las venden como si no tuvieran adición de azúcar, pero tienen edulcorantes que, claramente, no son beneficiosos para la salud. También tiene aditivos neuroestimulantes que buscan exacerbar los síntomas que nos van a generar”, explicó Luz Angélica Jurado, nutricionista y dietista.

Hace varios años, Colombia emitió un reglamento técnico sobre los requisitos que deben cumplir estas bebidas. Establece que no superen, por ejemplo, los 32 gramos de cafeína por cada 100 mililitros. Además, que en la etiqueta adviertan, entre otros, que no se recomienda su consumo con alcohol ni se comercialice a menores de 14 años, precisamente porque ellos son más vulnerables a los efectos físicos y mentales.

“Aumenta nuestro bombeo del corazón, es un sistema neurológico excitado, entonces es una condición de ansiedad, mal patrón del sueño, sentir que siempre necesito la bebida, además de otros sistemas que se afectan como el sistema dental, hay muchos tipos de ácido que pueden deteriorar nuestro sistema dental”, agregó la especialista.



Para la nutricionista Angélica Jurado, los menores de edad no son los únicos que deberían limitar su consumo.

“Los menores de edad, porque es una exposición que, por su sabor, puede ser muy atractivo, pero puede generar una gran dependencia y no debería estar incluida dentro de una bebida para ellos. Un adulto mayor, una gestante y una persona que tenga alto compromiso en desarrollar enfermedades cardiovasculares como diabetes, hipertensión, obesidad. No quiere decir que yo recomiendo a otro tipo de personas que la consuman”, argumentó Angélica.

Sobre mezclar las bebidas energizantes con alcohol, la nutricionista sostuvo que es “supremamente peligroso”.

“Porque la bebida alcohólica es una sustancia tóxica, pero consumirla con bebidas energizantes hace que se enmascare todos los síntomas de embriaguez, haciéndonos sentir como si estuviéramos en una condición normal, pero consumiendo una mayor cantidad de alcohol que al final tendrá sus efectos colaterales”, concluyó.

Leer las etiquetas, estar al tanto y cumplir las advertencias, así como estar informados sobre los ingredientes de lo que consumimos, es un tema que aplica no solo con este tipo de bebidas, sino con todos los productos procesados.